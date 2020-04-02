Роспотребнадзор рекомендует не покупать продукты впрок во время изоляции

Ведомство отмечает, что в просроченных крупах, орехах и сухофруктах могут появиться вредители. Также Роспотребнадзор призывает во время посещения магазинов протирать влажной салфеткой ручки тележек или корзинок, а в первую очередь покупать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.
2020-04-02T11:32:00+03:00
2020-04-02T11:34:39+03:00
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11:32, 02 апреля 2020
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