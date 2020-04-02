Роспотребнадзор рекомендует не покупать продукты впрок во время изоляции

Ведомство отмечает, что в просроченных крупах, орехах и сухофруктах могут появиться вредители. Также Роспотребнадзор призывает во время посещения магазинов протирать влажной салфеткой ручки тележек или корзинок, а в первую очередь покупать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.