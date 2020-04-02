В России число зараженных коронавирусом составляет почти 3,5 тысячи человек

Как утверждают в оперативном штабе, за сутки инфицированных стало больше на 770 человек. За предыдущий день таких было больше на 440 человек. Большая часть заболевших выявлена в Москве.
2020-04-02T11:30:00+03:00
2020-04-02T11:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 02 апреля 2020
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