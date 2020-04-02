Российские власти из-за ситуации с коронавирусом рассматривают альтернативные сценарии юбилейного Парада Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В том числе перенос празднования.

В Кремле и Минобороны обсудили несколько возможных сценариев. В качестве основных источники РБК, близкие к этим ведомствам, выделяют два. Парад могут перенести на осень, чтобы он прошел в привычном формате, т.е. со зрителями на трибунах. В этом случае его могут приурочить к окончанию Второй мировой. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому она переносится на 3 сентября. Торжество могут также перенести на 7 ноября, приурочив его к историческому параду Победы 1941 года, который прошел в разгар битвы за Москву.

Другой вариант – оставить дату — 9 мая, но провести парад «без трибун». Ранее онлайн-издание «Открытые медиа» также сообщало, что Минобороны и московская мэрия обсуждают именно этот сценарий.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никаких решений на этот счет еще не принято. Новых комментариев пока не было.

Первый парад в честь победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Второй только в мае 1965-го. Далее в советское время парады проходили лишь в юбилейные годы. Ежегодно их начали проводить с 1995 года.