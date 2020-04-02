Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов Белоруссии и России

В официальных сообщениях говорится, что оба лидера надеются на решение сложных вопросов. Традиционно в этот день проходили торжественные мероприятия в Москве и Минске, однако в этом году из-за коронавируса их отменили.
2020-04-02T12:05:00+03:00
2020-04-02T12:05:08+03:00
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12:05, 02 апреля 2020
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