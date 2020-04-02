Российские регионы начинают ограничивать продажу алкоголя

Запасать спиртное граждане стали еще до введения строгих карантинных мер. Спрос вырос на 20 процентов, но маркетологи связали это с авральными закупками других товаров – туалетной бумаги, гречки и макарон. Судя по всему, запасы начали быстро таять. В Красноярском крае на 19 процентов выросла бытовая преступность. Эти данные побудили депутатов Краевого заксобрания ограничить продажу алкоголя, который с сегодняшнего дня можно купить только с 10 до 18 часов. Еще более жесткие меры по той же причине принял глава Карелии Артур Парфенчиков. Спиртным в регионе теперь торгуют с 10 до 14. Ограничения введены и в других регионах страны. Не согласился с коллегами губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сказал, что не считает целесообразным менять часы продаж, чтобы не создавать ненужного скопления людей.

Ограничения за продажу алкоголя действуют и в других странах мира.