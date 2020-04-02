В России за сутки число инфицированных коронавирусом выросло более чем на 770 человек, почти 600 из них – в Москве

Это последние данные оперативного штаба. Общее число зараженных в России составляет почти 3,5 тысячи. Новые случаи зафиксированы в 29-ти регионах. Общее число жертв составляет 30 человек. Выздоровели более 230-ти.

Следственный комитет начал проверку по больнице в Коми, где более 50 человек заразились коронавирусом. Нулевым пациентом мог быть врач, рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент издания 7х7 в Коми Дмитрий Степановский.

Как сообщается в группе больницы ВКонтакте, всего в медучреждении сейчас лечатся 263 человека. Все пациенты, а также персонал сдали тесты на коронавирус.