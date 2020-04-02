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Эксклюзив Эха 10:53, 02 апреля 2020

Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть

По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть. Такое мнение экономист высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если вы вводите жесткий карантин, то действительно это наносит огромный удар по малому бизнесу, по самозанятым. Много будет людей, которым реально будет нечего есть. Ситуация меняется очень быстро. Это ситуация недель, возможно, месяца или двух. Потому что, если вы заперты в своей квартире, а у двух третей россиян нет сбережений, каким образом вы будете платить за ту же самую онлайн-доставку, я не совсем понимаю», — сказал он.

С. Гуриев считает целесообразной мерой со стороны правительства в условиях введения жесткого карантина раздавать населению деньги.

Ранее российские экономисты призвали к введению в стране жесткого карантина в связи с коронавирусом и активным антикризисным мерам. Авторы обращения к российским властям считают, что необходимо оказать существенную поддержку малому бизнесу, а также пенсионерам и малоимущим. Экономисты, основываясь на опыте других стран, называют общую сумму такой помощи в 5-10 трлн рублей.

По обращением подписались, в частности, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонипрофессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.



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