Росгидромет: Апрель в России будет в среднем чуть теплее нормы

Апрель в России будет в среднем чуть теплее нормы, — считают в Росгидромете. В столичном регионе будет около 10-ти градусов. При этом возможны минусовые значения ночью – в отдельные дни до минус 9-ти градусов.
2020-04-02T10:33:00+03:00
2020-04-02T10:34:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617611-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…