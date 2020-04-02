Российские футбольные клубы потеряют за время приостановки чемпионата от 3 до 4 миллиардов рублей

Прежде всего, это непроданные билеты на матчи. Для российских клубов, которые собирают 30-40 тысяч зрителей, это значительная есть бюджет. В меньше степени они потеряют на телеправах, которые в России гораздо меньших денег, чем в Европе. Владелец Спартака Леонид Федун сообщил РБК, что теряет в месяц до полумиллиарда рублей. Примерно тех же сумм недосчитывается и питерский Зенит. При этом, клубы жду консолидированного решения УЕФА о завершении сезона. Тогда можно будет начать переговоры о пересмотре контрактов игроков, которые являются основной расходной статьей бюджетов российских клубов, тем более, что зарплата выплачивается в валюте. Некоторые решили не ждать отмашки сверху. Накануне игроки Спартака отказались от 40 процентов зарплаты на время карантина.



Пока сезон приостановлен до 10 апреля, но скорее всего, перерыв будет продлен минимум на месяц или же чемпионат вообще не станут доигрывать.