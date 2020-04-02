В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.
2020-04-02T10:30:00+03:00
2020-04-02T10:34:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617603-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3242229.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…