В Лондоне будет объявлен короткий список международной Букеровской премии

Имя лауреата огласят 19 мая. Денежная составляющая международного Букера – 50 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 65 тысячам долларов, которые делят между собой автор и переводчик.
2020-04-02T10:04:00+03:00
2020-04-02T10:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 02 апреля 2020
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