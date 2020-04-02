Нефть этим утром значительно выросла в цене

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне утром подорожала больше чем на 12 процентов. Баррель около часа назад приблизился к отметке 28 долларов, позже нефть начала немного падать в цене, но затем вернулась к прежней позиции. Напомню, что ещё в начале недели за баррель Brent давали только 23 доллара. Заметный рост демонстрирует и североамериканская нефть. Баррель марки WTI подорожал на 10 процентов и стоит больше 22х долларов. По мнению экономистов, резкий утренний рост цен на нефть вызван намерением президента США Дональда Трампа завтра встретиться с главами крупнейших нефтяных компаний страны и обсудить меры поддержки отрасли. Она после провала сделки России и ОПЕК по дополнительному сокращению добычи и пандемии коронавируса столкнулась с беспрецедентным обвалом цен на энергоноситель. Помимо этого США призвали Россию и Саудовскую Аравию к совместной работе для того чтобы нормализовать ситуацию на нефтяном рынке.

Соглашение между странами ОПЕК и Россией истекло в конце марта.