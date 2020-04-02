Парад Победы, возможно, перенесут на осень

По данным РБК, такой сценарий не исключают в Кремле и Министерстве обороны. При этом сохраняется и вариант проведения мероприятия 9-го мая, но без зрителей.
2020-04-02T10:03:00+03:00
2020-04-02T10:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 02 апреля 2020
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