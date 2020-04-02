Количество вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 140 человек

Это информация мэрии. У всех них повторные тесты показали отрицательный результат. По данным на 31 марта число инфицированных в столице – более 1600. Всего по России более 2700.
2020-04-02T10:02:00+03:00
2020-04-02T10:06:14+03:00
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10:02, 02 апреля 2020
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