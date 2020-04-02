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10:01, 02 апреля 2020

Следующая неделя в России, скорей всего, опять будет объявлена нерабочей

Из-за распространения коронавируса власти планируют продлить введенные на этой неделе ограничения, в том числе на трудовую деятельность. Об этом пишет «Коммерсант» по итогам вчерашнего совещания Владимира Путина с членами правительства. Там о такой необходимости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, приостановка мероприятий по противодействию эпидемии может привести к «взрывному росту» заболеваемости COVID-19. Аналогичную позицию озвучила и вице-премьер Татьяна Голикова. Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат, чтобы затормозить распространение коронавируса в стране. Позже в Кремле уточнили, что это не относится к тем, кто работает удаленно. Жителей сначала Москвы и области, а следом и большинства других регионов обязали находиться в изоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Накануне Госдума одобрила штрафы для нарушителей карантина и предоставила правительству право вводить режим ЧС.

Между тем, по данным опроса службы исследований HeadHunter, на этой неделе продолжают работать 64% россиян.



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