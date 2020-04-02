Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года

Она называется «Крым».
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
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Она называется «Крым».
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…