Сегодня в Москву должны вернуться более 500-т россиян, застрявших из-за кокронавируса в Бразилии и Перу

Они прилетят чартерным рейсом в Аэропорт Шереметьево.

Самолет авиакомпании AZUR Аir вылетел из Москвы накануне утром, чтобы доставить домой россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией. В авиакомпании особо отметили, что направили в Латинскую Америку свое самое вместительное воздушное судно. Которое способно принять более полутысячи пассажиров. Маршрут пройдет через Рио-де-Жанейро и Лиму. Соответствующее разрешение от бразильских и перуанских властей было получено.

Также отмечается, что до места посадки людей доставят централизованно организованными дипмиссией автобусами. Рейс для российских граждан будет бесплатным. А дополнительная регистрация не потребуется.

Добавим, что, по информации МИДа, за рубежом остается более 35 тысяч россиян. Заявивших о желании вернуться домой из-за коронавируса.