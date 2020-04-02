В Кремле и Министерстве обороны рассматривают сценарий проведения Парада Победы осенью

В этом случае торжества могут состояться при участии зрителей, — пишет РБК, ссылаясь на информированные источники. По их данным, при этом пока сохраняется и вариант проведения парада 9-го мая без зрителей. В Кремле на прошлой неделе признали, что мероприятие, возможно, придется отменить, однако никаких решений пока не принято. На полигоне в Алабино продолжается репетиция парада.