В Кремле и Министерстве обороны рассматривают сценарий проведения Парада Победы осенью

В этом случае торжества могут состояться при участии зрителей, — пишет РБК, ссылаясь на информированные источники. По их данным, при этом пока сохраняется и вариант проведения парада 9-го мая без зрителей. В Кремле на прошлой неделе признали, что мероприятие, возможно, придется отменить, однако никаких решений пока не принято. На полигоне в Алабино продолжается репетиция парада.
2020-04-02T09:31:00+03:00
2020-04-02T09:31:52+03:00
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09:31, 02 апреля 2020
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