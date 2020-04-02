Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%. Рынок ожидает встречи Дональда Трампа с главами крупнейших американских нефтяных компаний. Он обещал обсудить меры поддержки отрасли.
2020-04-02T09:30:00+03:00
2020-04-02T09:31:19+03:00
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09:30, 02 апреля 2020
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