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09:03, 02 апреля 2020

Более трети стран мира попросили помощи у Международного валютного фонда из-за пандемии коронавируса

Заявки на получение денег в МВФ подали 80 стран. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева. При этом она отметила, что ждет и новых обращений. Какие именно государства находятся в этом списке, Георгиева не уточнила, но по большей части — это страны с развивающимися экономиками, причем они просят дать кредиты или под низкую или вовсе под нулевую ставку. До этого МВФ рассматривал одномоментно только одну заявку, но теперь пришлось сделать исключение из своих правил. РБК сообщает, что Киргизия уже получила одобрение, а Украина ждет так называемого «быстрого транша» в два миллиарда долларов. Без этой помощи страна может пережить дефолт. По требованию МВФ Верховная рада уже приняла несколько законов, в том числе сняла мораторий на продажу земли.

Общая сумма, которую государства запросили у МВФ составляет 20 миллиардов долларов.



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