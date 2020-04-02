Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Если говорить об офисах банков, то на 70%, а если о банкоматах – то на 28%, — констатирует Сбербанк. Там также отмечают, что на четверть снизились продажи клиентам и выдачи со вкладов долларов.
2020-04-02T09:03:00+03:00
2020-04-02T09:04:48+03:00
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09:03, 02 апреля 2020
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