Следователи проверяют закрытую на карантин больницу в Коми, где коронавирусом заразились более полусотни пациентов

Одна из сотрудников клиники умерла.

В больницу на северо-западе Сыктывкара нагрянули сотрудники регионального Следственного комитета. После проверки станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело, сообщает Интерфакс. Следователи проверят мог ли врач больницы, который с семьёй в конце февраля вернулся из Европы, заразить пациентов коронавирусом, пишет интернет-издание 7 на 7. Дочь медика эту версию отвергает, Минздрав региона не комментирует. Коми из-за массового заражения людей в больнице — 53 человека — вчера вырвалось на 4-е место по числу заболевших коронавирусом в России после Москвы, области и Петербурга. Завхоз больницы Татьяна Аванесян по данным того же издания умерла, пишет издание. У нее был диагноз двусторонняя пневмония. Заболевшую отвезли в республиканскую инфекционную клинику, ввели в искусственную кому и затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда именно Аванесян скончалась — издание не уточнило. По словам её родных им позвонили из больницы и сказали, что тест заболевшей на коронавирус оказался положительным.

В России уже больше двух тысяч семисот заболевших коронавирусом, 27 человек умерли. В мире число зарегистрированных больных приближается к миллиону.