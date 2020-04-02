Министры иностранных дел стран НАТО проведут сегодня видеоконференцию

Из-за пандемии они впервые проводят такую встречу удалённо.

Для дипломатов должны организовать защищённую телеконференцию, доступа к которой у общественности не будет, — сказано на сайте НАТО. Отдельно отмечается, что журналистов в штаб-квартиру блока также не пустят, а для них организуют специальную пресс-конференцию на онлайн-ресурсе альянса и в социальных сетях. При этом, перед совещанием вопреки обыкновению публичных вступительных обращений также не состоится.

Глава НАТО Йенс Столтенберг вчера объявил, что главной темой заседания станет работа в условиях борьбы с коронавирусом. Глава блока отметил, сейчас необходимо продолжение операций альянса х, поскольку нельзя допустить, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности.

Это будет первая подобная конференция, где в качестве полноправного участника будет присутствовать Северная Македония. Она вступила в НАТО на минувшей неделе.