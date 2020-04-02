На биржах растут цены на нефть

За баррель марки Brent в Лондоне дают более 26-ти долларов. Таким образом цены повысились более чем на 6%. Позитивное влияние на рынок оказали заявления Дональда Трампа о том, что он планирует завтра встретиться с главами крупнейших нефтяных компаний и обсудить меры поддержки открыли.