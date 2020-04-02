Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на следующий год

Смещение сроков не повлияет на качество и результат, — заявили сегодня ТАСС в пресс-службе ведомства. Глава Росстата Павел Малков уверен, что перепись пройдет на новом технологическом уровне.
2020-04-02T08:30:00+03:00
2020-04-02T08:34:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617519-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…