США объявили о начале масштабной антинаркотической операции у границ Венесуэлы

В ней примет участие более 20-ти стран. Ранее Вашингтон обвинил президента Николаса Мадуро в торговле наркотиками.

В Латинскую Америку Штаты направляют дополнительные эсминцы военно-морских сил, корабли, самолёты, вертолёты и катера береговой охраны. Их задача противодействовать незаконному обороту наркотиков. Продавцы запрещённых веществ могут воспользоваться ситуацией в условиях пандемии коронавируса. США не должны позволить наркокартелям использовать это для угрозы жизням американцев», — сообщил президент Дональд Трамп. Он добавил, что операцию по борьбе с наркотиками вместе со Штатами проведут более двух десятков стран. Где именно военные разместятся — Трамп не уточнил. Впрочем, его помощник по безопасности не скрывает: операция направлена против президента Николаса Мадуро. США продолжат оказывать на правительство Венесуэлы максимальное давление, сообщил Роберт О’Брайен. Он рассчитывает, что совместные действия многих государств позволят сократить финансовую поддержку наркотрафика, который снабжает режим Мадуро. Неделю назад Минюст США обвинил главу Венесуэлы в наркоторговле и хранении оружия. За помощь в поимке Мадуро предложено 15 миллионов долларов.

Помимо Мадуро США выдвинули обвинения в отношении других представителей властей Венесуэлы, а также лидеров группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Предполагается, что все они участвовали в сговоре по переправке наркотиков из Колумбии в США.