В Крыму вводят карантин

Новые меры будут включать строгий досмотр на въезде в регион.

В рамках карантина на Крымском мосту установлен блокпост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, там будут досматривать все машины и грузовики. На маршруте созданы специальные пункты проверки. Региональному правительству поручено организовать осмотр всех поездов и пассажиров, которые следуют через Крымский мост, и проводить усиленный досмотр в аэропорту Симферополя. 31 марта были установлены блокпосты на въезде в Севастополь. Срок, на который введен карантин в Крыму, не обозначен, однако его могут продлить на неделю. В регионе уже возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудника медицинского центра. Туда пришел инфицированный пациент. Всего в Крыму зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом.

Ограничительные меры в связи в коронавирусом усиливают и в Чечне. С 5 апреля закрывается въезд и выезд из республики.