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08:01, 02 апреля 2020

В Москве сегодня заработает система контроля за пациентами с коронавирусом, которые лечатся на дому

Речь идет о специальном приложении для смартфонов.

Доработанная версия приложения для отслеживания нарушителей режима изоляции станет доступна сегодня, но только для больных коронавирусом. Об этом в эфире «Эха» рассказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам, версия в магазине Google Play, на которую на днях обратили внимание СМИ, была опубликована специально для «сбора оценок со стороны профессионального сообщества». Сейчас она удалена.

Сообщалось, что при установке приложение просит доступ к геолокации, камере, памяти, звонкам и показателям датчиков телефона. Кроме того, для регистрации в нем нужно указать номер телефона, а также сфотографироваться. У приложения почти нет никаких функций – с его помощью можно лишь вызвать экстренные службы и посмотреть новости от мэрии, посвященные коронавирусу. Эксперты оценили его крайне низко, обратив внимание, что оно отправляет фотографии пользователей на серверы за рубежом. Лысенко же назвал это «домыслами».

По данным московской мэрии, всего лечение от коронавируса на дому проходят около 550 человек.



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