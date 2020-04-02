ВОЗ: В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет миллиона человек

В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет миллиона человек. Число смертей от осложнений превысит 50 тысяч. Такой парогноз дает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По данными Университета Хопкинса, на сегодняшний день в мире 905 тысяч подтвержденных случаев заражения, число умерших превысило 45 тысяч.