У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена. Как передает Интерфакс, зараженная сотрудница уже неделю находится на карантине. Сейчас устанавливаются ее контакты среди коллег и пациентов. Будут ли переводить пациентов в другие больницы, в пресс-службе онкоцентра не уточнили.
2020-04-02T07:30:00+03:00
2020-04-02T07:31:02+03:00
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07:30, 02 апреля 2020
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