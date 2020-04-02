У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена. Как передает Интерфакс, зараженная сотрудница уже неделю находится на карантине. Сейчас устанавливаются ее контакты среди коллег и пациентов. Будут ли переводить пациентов в другие больницы, в пресс-службе онкоцентра не уточнили.