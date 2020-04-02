Сегодня планета отмечает Всемирный день распространения информации об аутизме. В международной акции «Зажги синим» примут участие и российские города.

2 апреля знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом. Который является международным символом аутизма. Цель акции – привлечь внимание к проблемам аутистов и своевременной диагностике расстройства.



Москва подключилась к акции «Зажги синим» одной из первых в России. Впервые столица была подсвечена в этот день еще в 2013-м году. Не смотря на пандемию короновируса, синяя подсветка и на сей раз украсит Крымский мост, фасады зданий на Новом Арбате и на Тверской улице. В Санкт Петербруге, по традиции, дистанционно изменят цвет подсветки Дворцового Моста. Засверкают синим цветом здания в Екатеринбурге и других крупных городах России.

По данным Минздрава, в России число людей с аутизмом за последние годы выросло более чем вдвое.