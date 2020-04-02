Совет Федерации сегодня проведет внеочередное заседание для обсуждения экономических вопросов

На нем планируется принять пакет антикризисных законов.

Внеочередное пленарное заседание Совета Федерации начнется сегодня в два часа дня, рассказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, в основном речь там пойдет об экономических вопросах, не исключено и рассмотрение законопроекта о банкротстве физлиц.

В свою очередь, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко дала понять, что на рассмотрении в первую очередь окажутся меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в его обращении к нации. Кроме того, она отметила необходимость скорейшего принятия этих инициатив. Для этого Совфед будет работать настолько часто, насколько необходимо, подчеркнула Матвиенко.

Среди предложений Путина было введение налога для граждан с вкладами более миллиона рублей, понижение ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также налоговые отсрочки и временный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве.

Помимо прочего, Владимир Путин объявил о мерах социальной поддержки населения, которые включают в себя увеличение пособий по безработице.