Пандемия коронавирусной инфекции станет одной из тем церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Как заявил изданию Insidethegames продюсер церемонии Марко Балич, мероприятие должно упоминать и отражать события, происходящие в данный момент. Именно из-за распространения нового вируса Игры перенесены с 2020 на 2021 год.
2020-04-02T06:45:00+03:00
2020-04-02T06:49:29+03:00
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06:45, 02 апреля 2020
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