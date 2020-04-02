Пандемия коронавирусной инфекции станет одной из тем церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Как заявил изданию Insidethegames продюсер церемонии Марко Балич, мероприятие должно упоминать и отражать события, происходящие в данный момент. Именно из-за распространения нового вируса Игры перенесены с 2020 на 2021 год.