Из-за коронавируса в США закрыли Национальный парк Гранд-Каньон. Он является одним из старейших в стране и расположен в штате Аризона. В настоящий момент в Аризоне зафиксировано более 1400 случаев заражения коронавирусом и 29 летальных исходов.