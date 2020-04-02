Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 19. Об этом Интерфаксу сообщили в столичном оперативном штабе. По данным на среду, в Москве выявлено 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
2020-04-02T06:45:00+03:00
2020-04-02T06:46:28+03:00
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06:45, 02 апреля 2020
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