Свыше 120 исправительных колоний в России с 7 апреля развернут производство медицинских масок. В трех колониях только 31 марта пошили 132 тысячи масок. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов со ссылкой на предоставленные ФСИН данные. Сенатор добавил, что в сложившейся ситуации ФСИН способна оперативно заполнить свободные мощности и наладить выпуск срочной продукции.