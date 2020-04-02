СК проверяет обстоятельств массового заражения коронавирусом в больнице Сыктывкара. Как передает Интерфакс, проверяется информация в СМИ о том, что источником заражения мог стать один из врачей. По состоянию на 1 апреля в Коми коронавирусом болеют более 50 человека. Почти все случаи заражения выявлены в одной больнице.
2020-04-02T06:30:00+03:00
2020-04-02T06:33:02+03:00
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06:30, 02 апреля 2020
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