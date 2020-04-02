Онкологический центр им. Блохина в Москве приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. У сотрудницы отделения выявлен коронавирус. Как передает Интерфакс, сотрудница уже неделю находится на карантине. Устанавливаются ее контакты среди коллег. Пациентов отделения попросили соблюдать режим изоляции. Будут ли их переводить в другие больницы или отложат лечение, не уточняется.