Онкологический центр им. Блохина в Москве приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. У сотрудницы отделения выявлен коронавирус. Как передает Интерфакс, сотрудница уже неделю находится на карантине. Устанавливаются ее контакты среди коллег. Пациентов отделения попросили соблюдать режим изоляции. Будут ли их переводить в другие больницы или отложат лечение, не уточняется.
2020-04-02T06:30:00+03:00
2020-04-02T06:32:19+03:00
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06:30, 02 апреля 2020
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