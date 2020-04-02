Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить официальный визит в Россию

По сведениям Киодо, японская сторона сейчас рассматривает этот вопрос. Ожидалось, что Абэ посетит Москву в начале мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечают источники агентства, «в связи с распространением коронавируса не было достигнуто прогресса в предварительных переговорах для подготовки визита.