Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить официальный визит в Россию

По сведениям Киодо, японская сторона сейчас рассматривает этот вопрос. Ожидалось, что Абэ посетит Москву в начале мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечают источники агентства, «в связи с распространением коронавируса не было достигнуто прогресса в предварительных переговорах для подготовки визита.
2020-04-02T06:15:00+03:00
2020-04-02T06:17:29+03:00
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06:15, 02 апреля 2020
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