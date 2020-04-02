В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти. Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн. Ее общая задолженность превысила 2млрд. В результате владельцы приняли решение просить списать долг в обмен на полную потерю контроля над компанией. Эксперты отмечают, что крушение Whiting не будет единственным.
2020-04-02T06:15:00+03:00
2020-04-02T06:17:06+03:00
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06:15, 02 апреля 2020
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