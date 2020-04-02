Число жертв коронавируса в США превысило 5100 человек. Суточный прирост – более 1200. По данным американского Университета Джона Хопкинса, всего в стране заразились более 215 тысяч. Больше всего смертей в США от коронавируса зафиксированы в городе Нью-Йорке – почти 1400.