Число жертв коронавируса в США превысило 5100 человек. Суточный прирост – более 1200. По данным американского Университета Джона Хопкинса, всего в стране заразились более 215 тысяч. Больше всего смертей в США от коронавируса зафиксированы в городе Нью-Йорке – почти 1400.
2020-04-02T06:15:00+03:00
2020-04-02T06:16:53+03:00
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06:15, 02 апреля 2020
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