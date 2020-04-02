Еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Общее число летальных исходов в столице выросло до 19. Как сообщили Интерфаксу в столичном оперштабе, умершим было от 63 до 72 лет. У них были диагностированы хронические заболевания, осложняющие течение болезни. По данным на 1 апреля, в Москве подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
2020-04-02T06:15:00+03:00
2020-04-02T06:16:39+03:00
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06:15, 02 апреля 2020
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