Писателя Юрия Бондарева похоронят сегодня на Троекуровском кладбище

Прощание пройдет в Центральной клинической больнице.

Писатель-фронтовик родился в Орске в 1924 году, участвовал в подготовке обороны под Смоленском, в форсировании Днепра и освобождении Киева. Юрий Бондарев воевал в Польше и на границе с Чехословакией, получил две медали «За отвагу». В боях был ранен.

После войны Бондарев поступил Литинститут, занимался в семинаре Константина Паустовского, тогда же начал писать первые книги. Позже вышли самые известные произведения «Горячий снег», «Батальоны просят огня» и «Тишина». Многие книги писателя были экранизированы.

Сам Юрий Бондарев говорил, что все написанное о Великой Отечественной войне — это искупление долга перед теми, кто погиб, книги посвящены их судьбам. Жизнь человека писатель называл «секундой в мироздании» и призывал проводить отведенное время счастливо.



Юрий Бондрев умер в возрасте 96 лет.