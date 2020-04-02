В Роспотребнадзоре призвали продлить нерабочую неделю из-за пандемии коронавируса

Там полагают, что эта мера уже дает результаты.

Обосновывая необходимость продления выходных по всей России, глава Роспотребнадзора Анна Попова упомянула, что инкубационный период для вируса – 14 дней. Из-за этого, по ее мнению, длительность мер по разрыву связи между людьми – а значит, и распространению болезни – должен быть кратен аналогичному сроку. Однако сейчас, считает Попова, нынешнего периода выходных недостаточно, хотя и результат, по ее заверениям, уже виден. Так, по ее словам, в России нет взрывного роста случаев коронавируса. В то же время, на какой именно срок следует продлить нерабочую неделю, глава Роспотребнадзора не пояснила.

Тем временем российские регионы ранее уже начали вводить жесткие меры по ограничению передвижения людей в связи с пандемией коронавируса. Так, во вторник Краснодарский край первым из регионов ввел у себя режим карантина, который подразумевает полный запрет на передвижение по населенным пунктам. А накануне Чечня объявила о полной изоляции: въезд и выезд в республику будут полностью ограничены. По словам главы региона Рамзана Кадырова, до 5 апреля все жители Чечни должны вернуться домой, а те, кто хочет ее покинуть – выехать. Целый ряд других регионов, в числе которых и Москва, также вводят ограничения, называя их всеобщим режимом самоизоляции.

В настоящий момент лишь в десяти регионах России, по официальным данным, не выявлены случаи заражения коронавирусом.