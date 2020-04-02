QR-коды для граждан с коронавирусом, которые выбрали карантин на дому, будут предоставляться с сегодняшнего дня. Об этом в нашем эфире рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

QR-код представляет графическую метку с зашифрованной информацией, которую можно считать с помощью камеры телефона. Приложение создано для платформ Android, если у кого-то из больных такого телефона не будет, ему выдадут на время карантина телефон с предустановленным приложением.

Система пропусков в Подмосковье будет интегрирована с аналогичной московской системой, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С вечера 29 марта в Подмосковье введен режим всеобщей самоизоляции.

В Татарстане ввели спецпропуска для передвижения по городу в условиях карантина. Как рассказала пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, контроль осуществляется через смс.

Правительство Татарстана утвердило также форму справки, которую работодатель может выдать сотрудникам, чтобы они могли следовать к месту работы.