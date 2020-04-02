Москва сегодня простится с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым.

Он умер в минувшее воскресенье в возрасте 96 лет. Как передает ИФ, панихида состоится в 11:00 в ритуальном зале при ЦКБ, похороны — на Троекуровском кладбище. Юрий Бондарев был удостоен звания Героя социалистического труда. Он лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.