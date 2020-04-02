Представители 15 стран примут сегодня участие в онлайн-митинге за права животных.

Акция пройдет под девизом «Стань веганом – спаси жизнь!» Выбор формата обусловлен повсеместным запретом на массовые мероприятия. Чтобы принять участие в онлайн-митинге, достаточно сделать фото или видео на обозначенную тему, выложить его в соцсетях, отметить геолокацию и поставить хэштег #animalrightsonline.