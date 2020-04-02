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05:08, 02 апреля 2020

Социальное дистанцирование в странах, охваченных пандемией коронавируса, спасет миллионы жизней.

Такой вывод содержится в исследовании Имперского колледжа в Лондоне, на которые ссылается South China Morning Post. По оценке ученых, без изоляции и карантина вирус мог бы убить в 2020 году до 40 млн человек. Однако, ограничение контактов, предположительно, сократит это число как минимум вдвое. Согласно прогнозу исследователей, жертвами вируса могут стать до 20 млн человек.



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