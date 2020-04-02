За несколько дней Коми стала региональным лидером по числу зараженных коронавирусом.

На сегодняшний день в республике 54 заболевших. Все случаи, кроме одного, зарегистрированы в районной больнице Сыктывкара. Среди первых заразившихся — работавший там врач, который недавно вернулся из-за границы и заболел. Сама больница с 25 марта закрыта на карантин. Местные власти утверждают, что очаг распространения коронавируса купирован, ситуация находится под контролем. Одним из первых о враче, как возможно «нулевом пациенте» в ФБ написал юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак. После этого, по его словам, ему стали поступать угрозы от родственников врача.
2020-04-02T05:07:00+03:00
2020-04-02T05:07:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617443-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 02 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
Е.Жуков: Он сам может сказать: «Мне очень больно».
Е.Ройзман: Он потом может сказать что угодно. Но, как правило, говорят спасибо…
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке: У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо
Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.
Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…