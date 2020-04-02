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05:07, 02 апреля 2020

За несколько дней Коми стала региональным лидером по числу зараженных коронавирусом.

На сегодняшний день в республике 54 заболевших. Все случаи, кроме одного, зарегистрированы в районной больнице Сыктывкара. Среди первых заразившихся — работавший там врач, который недавно вернулся из-за границы и заболел. Сама больница с 25 марта закрыта на карантин. Местные власти утверждают, что очаг распространения коронавируса купирован, ситуация находится под контролем. Одним из первых о враче, как возможно «нулевом пациенте» в ФБ написал юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак. После этого, по его словам, ему стали поступать угрозы от родственников врача.



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