Онкологический центр им. Блохина в Москве приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии.

У сотрудницы отделения выявлен коронавирус. Как передает ИФ, сотрудница уже неделю находится на карантине. Устанавливаются ее контакты среди коллег. Пациентов отделения попросили соблюдать режим изоляции. Будут ли их переводить в другие больницы или отложат лечение, не уточняется.